Джефф Безос и Ричард Брэнсон могут не получить статус астронавтов

Миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон могут не получить значки «крыльев астронавтов» из-за новых правил, принятых Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США в день полёта первых космических туристов.

Об этом сообщает The Hill.

Согласно новым требованиям FAA, претендент на звание астронавта должен пролететь на высоте 80 километров в составе летного экипажа и внести определённый вклад в обеспечение безопасности полёта.

Во вторник, 20 июля, многоразовый космический корабль New Shepard с экипажем из четырёх человек совершил успешную посадку в Техасе. На борту корабля находились владелец компании Blue Origin, богатейший человек мира Джефф Безос, его брат, 82-летняя лётчица Уэлли Фанк и 18-летний житель Нидерландов Оливер Дэмен. Таким образом Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Дэмен — самым молодым.

Полёт продлился около 11 минут. Управление осуществлялось в автоматическом режиме.