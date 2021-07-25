Джефф Безос и Ричард Брэнсон могут не получить статус астронавтов

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Миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон могут не получить значки «крыльев астронавтов» из-за новых правил, принятых Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США в день полёта первых космических туристов.

Об этом сообщает The Hill.

Согласно новым требованиям FAA, претендент на звание астронавта должен  пролететь на высоте 80 километров в составе летного экипажа и внести определённый вклад в обеспечение безопасности полёта. 

Во вторник, 20 июля, многоразовый космический корабль New Shepard с экипажем из четырёх человек совершил успешную посадку в Техасе. На борту корабля находились владелец компании Blue Origin, богатейший человек мира Джефф Безос, его брат, 82-летняя лётчица Уэлли Фанк и 18-летний житель Нидерландов Оливер Дэмен. Таким образом Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Дэмен — самым молодым.

Полёт продлился около 11 минут. Управление осуществлялось в автоматическом режиме.

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