New Shepard с Безосом успешно сел после первого пилотируемого полёта

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Многоразовый космический корабль New Shepard с экипажем из четырёх человек совершил успешную посадку в Техасе.
New Shepard с Безосом успешно сел после первого пилотируемого полёта
  • Reuters

На борту New Shepard полёт совершили владелец компании Blue Origin, богатейший человек мира Джефф Безос, его брат, 82-летняя лётчица Уэлли Фанк и 18-летний житель Нидерландов Оливер Дэмен.

Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Дэмен — самым молодым.

Компания Blue Origin вела прямую трансляцию.

Корабль стартовал с космодрома в районе города Ван-Хорн в 09:12 по времени Восточного побережья США (16:12 мск) и, вертикально поднявшись, преодолел высоту 100 км.

Отделившаяся от ракеты-носителя капсула с людьми спустилась на землю на парашютах. Носитель также совершил вертикальную посадку на специальную площадку.

Полёт продлился около 11 минут. Управление осуществлялось в автоматическом режиме.

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