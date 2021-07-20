New Shepard с Безосом успешно сел после первого пилотируемого полёта
- Reuters
На борту New Shepard полёт совершили владелец компании Blue Origin, богатейший человек мира Джефф Безос, его брат, 82-летняя лётчица Уэлли Фанк и 18-летний житель Нидерландов Оливер Дэмен.
Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Дэмен — самым молодым.
Компания Blue Origin вела прямую трансляцию.
Корабль стартовал с космодрома в районе города Ван-Хорн в 09:12 по времени Восточного побережья США (16:12 мск) и, вертикально поднявшись, преодолел высоту 100 км.
Отделившаяся от ракеты-носителя капсула с людьми спустилась на землю на парашютах. Носитель также совершил вертикальную посадку на специальную площадку.
Полёт продлился около 11 минут. Управление осуществлялось в автоматическом режиме.