Президент Мексики предложил создать аналог Евросоюза в регионе
Об этом сообщает ТАСС.
По словам мексиканского лидера, идея заключается в том, чтобы создать аналог ЕС с учётом истории и идентичности региона.
«Если мыслить в этом же ключе, нельзя исключать замену Организации американских государств (ОАГ) на по-настоящему независимую организацию, которая не будет чьим-то прислужником, а будет выступать в качестве посредника по просьбе и с согласия конфликтующих сторон в вопросах, касающихся прав человека», — сказал он.
Вместе с этим Обрадор признал утопичность своего предложения и добавил, что если не ставить «высшие цели на будущее», то можно ничего не достичь.
Он также призвал страны сообщества не закрывать экономику от других государств и отметил важность диалога с США.
В марте состоялись переговоры мексиканского лидера с президентом США Джо Байденом. В рамках диалога главы государств обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, проблемы климата и взаимодействие на границе.