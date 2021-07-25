Президент Мексики предложил создать аналог Евросоюза в регионе

Выступая на саммите глав МИД стран — членов Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна в Мехико, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил рассмотреть возможность создания аналога Евросоюза в регионе.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам мексиканского лидера, идея заключается в том, чтобы создать аналог ЕС с учётом истории и идентичности региона.

«Если мыслить в этом же ключе, нельзя исключать замену Организации американских государств (ОАГ) на по-настоящему независимую организацию, которая не будет чьим-то прислужником, а будет выступать в качестве посредника по просьбе и с согласия конфликтующих сторон в вопросах, касающихся прав человека», — сказал он.

Вместе с этим Обрадор признал утопичность своего предложения и добавил, что если не ставить «высшие цели на будущее», то можно ничего не достичь.

Он также призвал страны сообщества не закрывать экономику от других государств и отметил важность диалога с США.

В марте состоялись переговоры мексиканского лидера с президентом США Джо Байденом. В рамках диалога главы государств обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, проблемы климата и взаимодействие на границе.