Байден и президент Мексики провели переговоры

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Президенты США и Мексики Джо Байден и Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе переговоров обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, проблемы климата и взаимодействие на границе. Это следует из совместного заявлении двух стран, распространённого Белым домом.
Байден и президент Мексики провели переговоры
  • Reuters

Как сообщил Белый дом по итогам переговоров, президенты США и Мексики подчеркнули близость двух стран и необходимость развивать отношения на основе взаимоуважения.

«Лидеры намерены взаимодействовать в вопросах борьбы с пандемией COVID–19, оживлению экономического взаимодействия, а также поиска путей сотрудничества в вопросах климата», — говорится в заявлении.

К тому же стороны также обсудили двустороннее и многосторонее взаимодействие в вопросах миграции. 

В январе госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные разговоры с коллегами в Канаде и Мексике Марком Гарно и Марсело Эбрардом.

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