Байден и президент Мексики провели переговоры
- Reuters
Как сообщил Белый дом по итогам переговоров, президенты США и Мексики подчеркнули близость двух стран и необходимость развивать отношения на основе взаимоуважения.
«Лидеры намерены взаимодействовать в вопросах борьбы с пандемией COVID–19, оживлению экономического взаимодействия, а также поиска путей сотрудничества в вопросах климата», — говорится в заявлении.
К тому же стороны также обсудили двустороннее и многосторонее взаимодействие в вопросах миграции.
В январе госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные разговоры с коллегами в Канаде и Мексике Марком Гарно и Марсело Эбрардом.