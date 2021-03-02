Байден и президент Мексики провели переговоры

Президенты США и Мексики Джо Байден и Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе переговоров обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, проблемы климата и взаимодействие на границе. Это следует из совместного заявлении двух стран, распространённого Белым домом.

Как сообщил Белый дом по итогам переговоров, президенты США и Мексики подчеркнули близость двух стран и необходимость развивать отношения на основе взаимоуважения.

«Лидеры намерены взаимодействовать в вопросах борьбы с пандемией COVID–19, оживлению экономического взаимодействия, а также поиска путей сотрудничества в вопросах климата», — говорится в заявлении.

К тому же стороны также обсудили двустороннее и многосторонее взаимодействие в вопросах миграции.

В январе госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные разговоры с коллегами в Канаде и Мексике Марком Гарно и Марсело Эбрардом.