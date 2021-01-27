Госсекретарь США провёл переговоры с главами МИД Канады и Мексики

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные разговоры с коллегами в Канаде и Мексике Марком Гарно и Марсело Эбрардом.

«Сегодня днём у меня был отличный разговор с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом о необходимости продолжения сотрудничества между США и Мексикой. Мы дорожим нашими связями с Мексикой и привержены почти 200-летним двусторонним отношениям», — написал Блинкен в Twitter.

Он также сообщил о телефонном разговоре с канадским главой МИД, отметив, что Канада является ближайшим союзником США.

Госсекретарь США выразил надежду на сотрудничество с Канадой в целях продвижения общих интересов и противостояния общим вызовам.

Ранее сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. 

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