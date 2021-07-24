Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане
- РИА Новости
«Обсуждён также ряд вопросов российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, в том числе взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Отмечается, что затрагивалась актуальная региональная проблематика, прежде всего ситуация в Афганистане.
Ранее сообщалось, что Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут учения у границы с Афганистаном.