Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днём рождения, обсудил с ним вопросы стратегического партнёрства и союзничества и ситуацию в Афганистане.
Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане
  • РИА Новости

«Обсуждён также ряд вопросов российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, в том числе взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что затрагивалась актуальная региональная проблематика, прежде всего ситуация в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут учения у границы с Афганистаном.

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