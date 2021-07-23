В Госдепе рассказали о помощи США зарубежным странам в борьбе с COVID-19

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон уже передал странам мира 60 млн доз вакцин от коронавируса.

«Мы сделали специальный запас из 80 млн доз, которые могут получить различные страны. Мы приступили к этой работе месяц назад. Из 80 млн мы уже распределили 60 млн», — приводит ТАСС его слова в интервью телеканалу MSNBC.

Блинкен заявил, что американская сторона намерена «распределить 500 млн доз без каких-либо условий, чтобы обеспечить победу в гонке с пандемией» коронавируса.

Ранее на Украине сообщили о получении от США 2 млн доз вакцины против коронавируса компании Moderna, препарат передали Киеву в рамках глобальной инициативы COVAX.