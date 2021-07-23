В Госдепе рассказали о помощи США зарубежным странам в борьбе с COVID-19

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон уже передал странам мира 60 млн доз вакцин от коронавируса.
В Госдепе рассказали о помощи США зарубежным странам в борьбе с COVID-19
  • AFP

«Мы сделали специальный запас из 80 млн доз, которые могут получить различные страны. Мы приступили к этой работе месяц назад. Из 80 млн мы уже распределили 60 млн», — приводит ТАСС его слова в интервью телеканалу MSNBC.

Блинкен заявил, что американская сторона намерена «распределить 500 млн доз без каких-либо условий, чтобы обеспечить победу в гонке с пандемией» коронавируса.

Ранее на Украине сообщили о получении от США 2 млн доз вакцины против коронавируса компании Moderna, препарат передали Киеву в рамках глобальной инициативы COVAX.

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