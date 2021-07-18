Украина получила от США 2 млн доз вакцины Moderna

Украина получила от США 2 млн доз вакцины против коронавируса от Moderna, препарат передали Киеву в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщили в украинском Минздраве.

«Сегодня Украина получила 2 000 040 доз мРНК-вакцины Moderna против COVID-19 от правительства США через глобальную инициативу COVAX. Её в аэропорт Борисполь доставил Детский фонд ООН ЮНИСЕФ», — говорится в релизе Минздрава в Facebook.

Хранение и логистику мРНК-вакцин на Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию (USAID), уточнили там.

В марте Минздрав Украины заявил, что «Спутник V» не будут регистрировать в стране «ни при каких обстоятельствах».

5 июля в стране зарегистрировали для экстренного применения вакцину от компании Johnson & Johnson.