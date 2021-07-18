Украина получила от США 2 млн доз вакцины Moderna

Короткая ссылка
Украина получила от США 2 млн доз вакцины против коронавируса от Moderna, препарат передали Киеву в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщили в украинском Минздраве.
Украина получила от США 2 млн доз вакцины Moderna
  • Reuters

«Сегодня Украина получила 2 000 040 доз мРНК-вакцины Moderna против COVID-19 от правительства США через глобальную инициативу COVAX. Её в аэропорт Борисполь доставил Детский фонд ООН ЮНИСЕФ», — говорится в релизе Минздрава в Facebook.

Хранение и логистику мРНК-вакцин на Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию (USAID), уточнили там.

В марте Минздрав Украины заявил, что «Спутник V» не будут регистрировать в стране «ни при каких обстоятельствах».

5 июля в стране зарегистрировали для экстренного применения вакцину от компании Johnson & Johnson.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить