Украина получила от США 2 млн доз вакцины Moderna
- Reuters
«Сегодня Украина получила 2 000 040 доз мРНК-вакцины Moderna против COVID-19 от правительства США через глобальную инициативу COVAX. Её в аэропорт Борисполь доставил Детский фонд ООН ЮНИСЕФ», — говорится в релизе Минздрава в Facebook.
Хранение и логистику мРНК-вакцин на Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию (USAID), уточнили там.
В марте Минздрав Украины заявил, что «Спутник V» не будут регистрировать в стране «ни при каких обстоятельствах».
5 июля в стране зарегистрировали для экстренного применения вакцину от компании Johnson & Johnson.