Минздрав Украины зарегистрировал вакцину от коронавируса Johnson & Johnson

На Украине зарегистрировали для экстренного применения вакцину от коронавируса американской компании Johnson & Johnson.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19», — говорится в публикации.

Для полной иммунизации достаточно одного укола. Препарат для экстренного применения одобрен ВОЗ — его уже используют в США, Великобритании, странах ЕС, Швейцарии, Канаде и других.

Помимо Johnson & Johnson, на Украине используют индийскую вакцину Covishield, китайскую CoronaVac и произведённые в Южной Корее Pfizer и AstraZeneca-SKBio.

За сутки в стране выявили 244 случая коронавируса. При этом 14 пациентов скончались, ещё 419 человек выздоровели. Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, возросло до 52 484.