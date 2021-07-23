Советник Госдепа обсудил в Варшаве «опасения» из-за «Северного потока — 2»

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Советник Госдепартамента США Дерек Шолле во время визита в Варшаву обсудил ряд вопросов по двустороннему сотрудничеству Соединённых Штатов и Польши, а также «общие опасения по поводу трубопровода «Северный поток — 2».
Советник Госдепа обсудил в Варшаве «опасения» из-за «Северного потока — 2»
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«(На встрече советник Госдепа. — RT) обсудил общие опасения по поводу трубопровода «Северный поток — 2», — говорится в публикации.

В рамках поездки американский дипломат встретился с замглавы МИД Польши Мартином Пшидачем, госсекретарём по стратегической энергетической инфраструктуре Петром Наимским и председателем сената Польши Томашем Гродским.

Пресс-секретарь правительства Польши Петер Мюллер ранее заявил, что Варшава с самого начала выступала против «Северного потока — 2», пользуясь на протяжении многих месяцев поддержкой со стороны США.

США и ФРГ ранее достигли договорённостей по проекту трубопровода. В них сообщается, что «если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия», то ФРГ в свою очередь «будет настаивать на эффективных мерах на европейском уровне, включая санкции», для ограничения возможностей российского экспорта в Европу.

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