Советник Госдепа обсудил в Варшаве «опасения» из-за «Северного потока — 2»

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле во время визита в Варшаву обсудил ряд вопросов по двустороннему сотрудничеству Соединённых Штатов и Польши, а также «общие опасения по поводу трубопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«(На встрече советник Госдепа. — RT) обсудил общие опасения по поводу трубопровода «Северный поток — 2», — говорится в публикации.

В рамках поездки американский дипломат встретился с замглавы МИД Польши Мартином Пшидачем, госсекретарём по стратегической энергетической инфраструктуре Петром Наимским и председателем сената Польши Томашем Гродским.

Пресс-секретарь правительства Польши Петер Мюллер ранее заявил, что Варшава с самого начала выступала против «Северного потока — 2», пользуясь на протяжении многих месяцев поддержкой со стороны США.

США и ФРГ ранее достигли договорённостей по проекту трубопровода. В них сообщается, что «если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия», то ФРГ в свою очередь «будет настаивать на эффективных мерах на европейском уровне, включая санкции», для ограничения возможностей российского экспорта в Европу.