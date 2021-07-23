Глава WADA рассказал о допинг-тестировании перед ОИ в Токио

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что допинг-тестирование атлетов в преддверии Олимпийских игр в Токио было жёстким.

«Последние шесть месяцев перед Олимпиадой тестирование было довольно жёстким», — цитирует РИА Новости слова Баньки.

Он отметил, что концентрировались на том, чтобы все спортсмены на этих Играх были защищены и прошли качественное тестирование.



«В Токио ... будет работать аккредитованная нами лаборатория», — рассказал Банька.

Он также поблагодарил японскую сторону за организацию турнира и выразил надежду на успешность Игр.

Ранее Глава WADA заявил, что ситуация с допингом в России изменилась в лучшую сторону.