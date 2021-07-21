Глава WADA заявил, что ситуация с допингом в России изменилась

Короткая ссылка
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказал мнение о ситуации по борьбе с допингом в России.
Глава WADA заявил, что ситуация с допингом в России изменилась
  • РИА Новости

«Я считаю, что ситуация в самой России изменилась — конечно, там всё ещё есть нарушители антидопинговых правил, как и в любой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства, которая когда-то потрясла мир спорта», — приводит слова Баньки Rzeczpospolita.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к РУСАДА, лишив российскую организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Российские спортсмены потеряли возможность выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх вплоть до 16 декабря 2022 года.

Российские власти неоднократно опровергали заявления о наличии в стране системы поддержки допинга в спорте.

Ранее сообщалось, что Банька высказался о работе по восстановлению статуса РУСАДА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить