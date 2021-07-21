Глава WADA заявил, что ситуация с допингом в России изменилась

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказал мнение о ситуации по борьбе с допингом в России.

«Я считаю, что ситуация в самой России изменилась — конечно, там всё ещё есть нарушители антидопинговых правил, как и в любой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства, которая когда-то потрясла мир спорта», — приводит слова Баньки Rzeczpospolita.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к РУСАДА, лишив российскую организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Российские спортсмены потеряли возможность выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх вплоть до 16 декабря 2022 года.

Российские власти неоднократно опровергали заявления о наличии в стране системы поддержки допинга в спорте.

Ранее сообщалось, что Банька высказался о работе по восстановлению статуса РУСАДА.