Мать мальчика из Австрии рассказала о его идее написать письмо Путину

Сюзанна Брандштеттер, мать десятилетнего мальчика из Австрии, который написал письмо российскому лидеру Владимиру Путину, рассказала, что идея подготовить письмо принадлежала ребёнку. Об этом информирует РИА Новости.

По её словам, они с мужем часто говорят о политике, в том числе со своими детьми, и объясняют им и рассказывают историю каждой страны.

«Мы действительно много говорим о политике дома, в том числе о России, и нам просто не нравится, когда об одной стране говорят только плохое, так нельзя — всегда есть две стороны медали», — заявила женщина.

Она также рассказала, что её сына «интересовало, почему происходит так, а не иначе» и родители ему объясняли.

«Маттиаса это как-то восхитило, и в какой-то момент он подошёл ко мне и сказал: «Мама, я должен написать письмо Путину». Мы ему сказали, что у президента, конечно, есть другие заботы. В общем, мы сказали — хорошо, давай попробуем, пиши, что ты думаешь, что хочешь сказать», — заявила она.

По её словам, Маттиас сам написал весь текст, а родители помогли напечатать его на компьютере шрифтом, который выбрал ребёнок.

«Нам никто не верит, думают, что мы его заставили, но нет, это правда всё пришло ему в голову. Мы и подумать не могли, что нам ответят. Просто сказали сыну: «Давай ты попробуешь, и посмотрим», — рассказала мать мальчика.

Ранее сообщалось, что Маттиас Брандштеттер написал письмо президенту России с призывом «не терять веру в Европу» и передал его через российского посла.

В посольстве России в Австрии сообщили, что «по просьбе Маттиаса направили ему фото президента России с личным автографом».