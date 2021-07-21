В Кремле ещё не ознакомились с письмом мальчика из Австрии Путину

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не ознакомились с содержанием письма десятилетнего мальчика из Австрии Маттиаса Брандштеттера президенту России Владимиру Путину.

«Мы пока не знакомы с содержанием этого письма», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, собирается ли Путин ответить мальчику.

Ранее сообщалось, что Маттиас Брандштеттер написал письмо президенту России с призывом «не терять веру в Европу» и передал его через российского посла.

В российской дипмиссии поблагодарили мальчика за письмо, отметив, что Москва открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса.

Также в посольстве добавили, что «по просьбе Маттиаса направили ему фото президента России с личным автографом».