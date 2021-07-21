Десятилетний мальчик из Австрии написал письмо Путину

Десятилетний мальчик из Австрии Маттиас Брандштеттер написал письмо российскому президенту Владимиру Путину с призывом «не терять веру в Европу» и передал письмо через российского посла.

Заявление посольства России в Австрии опубликовано на странице МИД России в Facebook.

В письме мальчик заявил, что очень интересуется Россией и начал изучать русский язык.

«Страны Европы и Россия — близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», — написал он.

Он также призвал «не терять веру в Европу».

В посольстве поблагодарили мальчика за интересное письмо, отметив, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса.

«По просьбе Маттиаса направили ему фото президента России с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык», — говорится в сообщении.

В декабре 2020 года Путин исполнил желание девятилетнего мальчика из Челябинской области покататься на коньках у Кремля.