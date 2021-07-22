МИД России: «нормандская четвёрка» изучит инициативу Донбасса по встрече с США

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Партнёры России по «нормандской четвёрке» изучат инициативу самопровозглашённых ЛНР и ДНР по поводу проведения совместной встречи с представителями США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
МИД России: «нормандская четвёрка» изучит инициативу Донбасса по встрече с США
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Идея Донецка и Луганска провести совместную встречу стран — участниц «нормандской четвёрки» с представителями ДНР, ЛНР и США действительно есть. Она доведена до сведения наших партнёров по формату. Они её изучают», — сказал он.

Советник Государственного департамента Дерек Шолле ранее отметил, что участие США в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе в нормандском формате вряд ли поможет решению вопроса.

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