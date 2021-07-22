В Финляндии на фоне COVID-19 ограничат работу общепита

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Власти Финляндии с 22 июля ограничат работу ресторанов и кафе в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.
В Финляндии на фоне COVID-19 ограничат работу общепита
  • © Jussi Nukari / Lehtikuva

«Ограничения на работу ресторанов должны быть введены в четверг (22 июля. — RT) во всех регионах, где эпидемия находится в фазе ускорения», — пишет местная газета Helsingin Sanomat.

Отмечается, что работу ресторанов в этих регионах разрешат с 5:00 до 1:00, продажу алкоголя — с 9:00 до 00:00. Также ограничат количество посетителей в ресторанах до 75%, в барах и пабах — до 50%.

20 июля в Финляндии был зафиксирован максимальный с апреля прирост случаев COVID-19.

Ранее представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен заявил, что в Финляндии началась четвёртая волна коронавируса.

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