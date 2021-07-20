В Финляндии зафиксирован максимальный с апреля прирост случаев COVID-19

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Прирост заболеваемости COVID-19 в Финляндии за сутки составил 461 случай. Это максимальный показатель с апреля.
В Финляндии зафиксирован максимальный с апреля прирост случаев COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает Yle со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

«В Финляндии во вторник был зарегистрирован 461 случай заболевания коронавирусной инфекцией. В настоящее время в стране зарегистрировано в общей сложности 100 773 случая заболевания (с начала пандемии)», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество новых случаев инфицирования зарегистрировано в Хельсинки и столичном регионе Уусимаа — 203.

Ранее THL опубликовал рекомендацию для граждан Финляндии, в которой советуется временно воздержаться от поездок в Россию из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19.

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