В Финляндии зафиксирован максимальный с апреля прирост случаев COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает Yle со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
«В Финляндии во вторник был зарегистрирован 461 случай заболевания коронавирусной инфекцией. В настоящее время в стране зарегистрировано в общей сложности 100 773 случая заболевания (с начала пандемии)», — говорится в сообщении.
Наибольшее количество новых случаев инфицирования зарегистрировано в Хельсинки и столичном регионе Уусимаа — 203.
Ранее THL опубликовал рекомендацию для граждан Финляндии, в которой советуется временно воздержаться от поездок в Россию из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19.