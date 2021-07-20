Китай отменил штрафы за рождение трёх детей

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Власти Китая отменили штрафы и другие санкции за рождение трёх детей.
Китай отменил штрафы за рождение трёх детей
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Госсовета КНР.

«Принято решение отменить взносы на социальное обеспечение и другие ограничительные меры. Отменены взносы на социальное обеспечение, пересмотрены и аннулированы положения о соответствующих штрафах», — говорится в документе.

Отмечается, что к 2025 году будет разработана политика активных мер по стимулированию рождаемости.

Ранее демограф Дарья Халтурина в беседе с Nation News прокомментировала демографическую политику Китая. 

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