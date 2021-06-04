Эксперт прокомментировала демографическую политику Китая

Демограф Дарья Халтурина прокомментировала демографическую политику Китая.

«Населению планеты не угрожает ни проблема перенаселения, ни вымирания. Что же касается Китая, то его экономике угрожает демографический дисбаланс. На фоне тех процессов, которые происходили в Китае, рождаемость упала», — заявила она в беседе с Nation News.

Эксперт также рассказала о мерах, способствующих поддержке рождаемости. По её словам, это выплаты семьям с детьми, предоставление качественных и доступных услуг по уходу за малышами, жилищный вопрос.

Кроме того, считает Халтурина, нужны гибкие графики работы для матерей с маленькими детьми.

Ранее востоковед-китаист, эксперт Российского экспортного центра Николай Вавилов в беседе с НСН оценил демографическую политику Китая.