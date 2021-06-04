Эксперт прокомментировала демографическую политику Китая
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«Населению планеты не угрожает ни проблема перенаселения, ни вымирания. Что же касается Китая, то его экономике угрожает демографический дисбаланс. На фоне тех процессов, которые происходили в Китае, рождаемость упала», — заявила она в беседе с Nation News.
Эксперт также рассказала о мерах, способствующих поддержке рождаемости. По её словам, это выплаты семьям с детьми, предоставление качественных и доступных услуг по уходу за малышами, жилищный вопрос.
Кроме того, считает Халтурина, нужны гибкие графики работы для матерей с маленькими детьми.
Ранее востоковед-китаист, эксперт Российского экспортного центра Николай Вавилов в беседе с НСН оценил демографическую политику Китая.