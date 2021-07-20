Премьер Израиля назвал «антисемитским» мороженое компании из США
- Reuters
Как сообщает Haaretz, Беннет назвал мороженое компании «антисемитским».
«Бывает много мороженого, но у нас только одна страна», — сказал Беннет.
Канцелярия премьер-министра заявила, что это решение будет иметь серьёзные юридические последствия.
В частности, Беннет поговорил по телефону с гендиректором Unilever Аланом Джопом (Unilever владеет компанией Ben & Jerry's).
«Премьер-министр Беннетт дал понять, что он очень серьёзно относится к решению Ben & Jerry's бойкотировать Израиль, и добавил, что дочерняя компания Unilever предприняла явный антиизраильский шаг», — отметили в канцелярии премьера.
Лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет на заседании кнессета (парламента) принёс присягу в качестве премьер-министра Израиля в июне 2021 года.