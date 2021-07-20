Премьер Израиля назвал «антисемитским» мороженое компании из США

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет резко отреагировал на решение американской компании Ben & Jerry's, которая накануне объявила о прекращении продажи своей продукции в поселениях на Западном берегу реки Иордан, так как продажа мороженого «на оккупированных палестинских территориях несовместима с ценностями компании».
Премьер Израиля назвал «антисемитским» мороженое компании из США
  • Reuters

Как сообщает Haaretz, Беннет назвал мороженое компании «антисемитским».

«Бывает много мороженого, но у нас только одна страна», — сказал Беннет.

Канцелярия премьер-министра заявила, что это решение будет иметь серьёзные юридические последствия.

В частности, Беннет поговорил по телефону с гендиректором Unilever Аланом Джопом (Unilever владеет компанией Ben & Jerry's).

«Премьер-министр Беннетт дал понять, что он очень серьёзно относится к решению Ben & Jerry's бойкотировать Израиль, и добавил, что дочерняя компания Unilever предприняла явный антиизраильский шаг», — отметили в канцелярии премьера.

Лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет на заседании кнессета (парламента) принёс присягу в качестве премьер-министра Израиля в июне 2021 года.

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