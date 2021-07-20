Президент Афганистана работает над планом по безопасности страны

Президент Афганистана Ашраф Гани работает над «неотложным и практическим» планом по преодолению кризиса, который переживает республика на фоне противостояния правительства и движения «Талибан»*.

Об этом он заявил во время выступления по случаю начала Курбан-байрама.

«Силы безопасности и обороны Афганистана принесли много жертв за последние 20 лет, особенно за последние три месяца, чтобы защитить эту землю и честь своей родины», — приводит слова президента телеканал TOLOnews.

Гани добавил, что последнюю неделю работал над «неотложным и практическим планом» по выходу из сложившейся ситуации.

«Этот план подготовлен. Он состоит из двух частей относительно безопасности», — сказал президент, отметив, что одна из частей плана устанавливает приоритеты для сил безопасности и обороны.

14 июля Гани заявил, что ситуация с безопасностью в стране улучшится в течение трёх месяцев.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил стремительную деградацию ситуации в Афганистане.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.