AP: Байден изучает возможность увеличения штата посольства США на Кубе

Президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту рассмотреть возможность увеличения числа сотрудников американского посольства в Гаване, передаёт Associated Press со ссылкой на источник в администрации главы государства.

По информации агентства, Белый дом надеется, что такой шаг позволит лучше взаимодействовать с кубинским населением после недавних массовых протестов в стране.

Кроме того, сообщается, что Госдепу поручено создать рабочую группу для пересмотра политики Вашингтона в отношении денежных переводов на остров.

Ранее Байден заявил, что в стране могут рассмотреть вопрос о мерах помощи Кубе.

В МИД России отмечали, что Соединённые Штаты пытаются применить к Кубе алгоритм «цветной революции».