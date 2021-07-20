AP: Байден изучает возможность увеличения штата посольства США на Кубе
По информации агентства, Белый дом надеется, что такой шаг позволит лучше взаимодействовать с кубинским населением после недавних массовых протестов в стране.
Кроме того, сообщается, что Госдепу поручено создать рабочую группу для пересмотра политики Вашингтона в отношении денежных переводов на остров.
Ранее Байден заявил, что в стране могут рассмотреть вопрос о мерах помощи Кубе.
В МИД России отмечали, что Соединённые Штаты пытаются применить к Кубе алгоритм «цветной революции».