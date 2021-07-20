Глава Пентагона посетит Сингапур, Вьетнам и Филиппины
- Reuters
«Министр обороны Ллойд Остин отправится в поездку в пятницу, 23 июля, чтобы посетить Аляску, Сингапур, Ханой и Манилу», — говорится в сообщении Кирби на сайте Пентагона.
Он отметил, что во время поездки Остин проведёт встречи с ключевыми лидерами с целью подтвердить взаимоотношения в области обороны.
Ранее Ллойд Остин обсудил с министром обороны Турции Хулуси Акаром по телефону вопросы двустороннего сотрудничества между странами и вывод американских войск из Афганистана.