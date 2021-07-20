Глава Пентагона посетит Сингапур, Вьетнам и Филиппины

Министр обороны США Ллойд Остин посетит с визитом Сингапур, Вьетнам и Филиппины, сообщает официальный представитель военного ведомства США Джон Кирби.

«Министр обороны Ллойд Остин отправится в поездку в пятницу, 23 июля, чтобы посетить Аляску, Сингапур, Ханой и Манилу», — говорится в сообщении Кирби на сайте Пентагона.

Он отметил, что во время поездки Остин проведёт встречи с ключевыми лидерами с целью подтвердить взаимоотношения в области обороны.

Ранее Ллойд Остин обсудил с министром обороны Турции Хулуси Акаром по телефону вопросы двустороннего сотрудничества между странами и вывод американских войск из Афганистана.