Глава Пентагона и министр обороны Турции обсудили ситуацию в Афганистане

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Турции Хулуси Акаром по телефону вопросы двустороннего сотрудничества между странами и вывод американских войск из Афганистана.

Об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби на сайте американского оборонного ведомства.

«Оба лидера подтвердили важность обеспечения безопасности в международном аэропорту Хамида Карзая и согласились снова выступить в ближайшем будущем по этой теме», — говорится в публикации.

Представитель Пентагона отметил важность сотрудничества США с Турцией в оборонной сфере и поблагодарил главу турецкого Министерства обороны за поддержание постоянного контакта.

Ранее в центральном командовании заявили, что Соединённые Штаты на 90% завершили вывод своих сил из Афганистана. Пентагон вывез около 17 тыс. единиц различного оборудования.