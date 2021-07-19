ВОЗ зафиксировала распространение штамма COVID-19 «лямбда» более чем в 30 странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение варианта коронавируса «лямбда» более чем в 30 странах. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Это относительно молодой вариант... Он циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор он был обнаружен более чем в 30 странах», — приводит её слова РИА Новости.

Специалист отметила, что организация внимательно наблюдает за данным штаммом.

Ранее новая мутация коронавируса «лямбда» была включена ВОЗ в группу представляющих интерес. При этом в организации не исключают, что в скором времени штамм переведут в группу вызывающих обеспокоенность.

Впервые этот штамм был зарегистрирован в Перу в декабре 2020 года.