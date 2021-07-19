Испания отказалась от приобретения вакцины AstraZeneca

Минздрав Испании принял решение больше не приобретать вакцину от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca.

В данный момент запасы препарата передаются автономным сообществам, чтобы «завершить вакцинацию жителей старше 60 лет», передаёт РИА Новости.

Уточняется, что Испания должна была закупить 31 млн доз вакцины, однако из-за обнаружения побочных эффектов в страну поставили лишь 10,3 млн доз препарата.

В марте Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что возможная связь между вакцинацией от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca, и образованием тромбов не доказана на данный момент, но возможна.