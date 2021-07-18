Власти ФРГ выделят свыше €300 млн для устранения последствий наводнения

Власти ФРГ выделят более €300 млн для устранения последствий сильного наводнения на западе страны, заявил вице-канцлер и глава Минфина Олаф Шольц.

«При последнем наводнении было выделено намного больше €300 млн. В данном случае потребуется наверняка столько же», — сказал Шольц в беседе с Bild.

По его мнению, вторым шагом после оказания срочной материальной помощи станет создание программы восстановления с целью быстрого ремонта разрушенных домов, дорог и мостов.

Ранее стало известно, что вследствие наводнений в округе Арвайлер на западе Германии погибли 156 человек, ещё 670 пострадали.

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о масштабе трагедии с наводнением в ФРГ.