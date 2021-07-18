Депздрав Миссури подтвердил всплеск коронавирусной инфекции в штате

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В Миссури выявлен 1771 случай коронавирусной инфекции, сообщает Associated Press со ссылкой на Департамент здравоохранения штата.

Согласно имеющейся информации, за сутки в Миссури с COVID-19 госпитализировали 1424 человека — это на 67 больше, чем вчера. Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии увеличилось с 15 до 440 человек.

На данный момент в Миссури подтвердили 543 694 случая коронавирусной инфекции и 9474 летальных исхода.

Президент США Джо Байден ранее заявил о недовольстве соцсетями в контексте информирования людей о пандемии. По словам американского лидера, такие платформы, как Facebook, «убивают людей», позволяя дезинформации о вакцинах против COVID-19 распространяться в сети.

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