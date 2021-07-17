В Общественной палате объяснили сообщения о «тайных миссиях» Британии против России

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что британские специальные подразделения вооружённых сил займутся «тайными миссиями» против России и Китая.

«На мой взгляд, это следствие той информационной кампании, которая сейчас проходит. Мы видим, что Британия всеми силами хочет показать, что инцидент в акватории Чёрного моря с эсминцем Defender является не разовой акцией, не разовой операцией, а частью масштабной, спланированной кампании против основных оппонентов, в первую очередь России», — пояснил Данюк.

Эксперт подчеркнул, что для Британии в настоящее время очень важно «застолбить за собой первенство в контексте противоборства с Россией».

«То есть мы видим, что британцы после того, как вышли из ЕС, на самом деле потеряли в политическом весе и очень сильно из-за этого переживают. Очень часто Британия была ретранслятором внешнеполитических установок от Вашингтона в отношении основных оппонентов Запада, а именно России, Ирана и Китая», — заявил собеседник RT.

Специалист выразил мнение, что Лондон желает показать свою субъектность, стать максимально самостоятельным и продемонстрировать, что именно он «задаёт тон в этой внешнеполитической антироссийской кампании».

Ранее газета The Times со ссылкой на бригадира Марка Тоттена сообщила о том, что британские специальные подразделения вооружённых сил займутся «тайными миссиями» против России и Китая.