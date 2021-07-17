The Times: британский спецназ займётся «тайными миссиями» против России и КНР

Британские специальные подразделения вооружённых сил займутся «тайными миссиями» против России и Китая, пишет газета The Times со ссылкой на бригадира Марка Тоттена.

В статье издания утверждается, что службы SAS и SBS (Особая воздушная служба и Особая лодочная служба) получат больше времени и средств, чтобы проводить операции «повышенного риска» против других государств.

По словам источника газеты из ВС, спецподразделения могут также заняться подготовкой военно-морских сил стран у Южно-Китайского моря для защиты от «враждебных действий» Китая.

Как уточняет РИА Новости, будущие силы спецназначения британской морской пехоты будут также помогать в борьбе с терроризмом и противодействию наёмникам по всему миру.