Захарова предложила ОБСЕ более чётко заявить о неприемлемости подавления свободы СМИ на Украине

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По итогам визита представителя ОБСЕ по свободе слова Терезы Марии Рибейру на Украину разбора «творящихся там безобразий» мир так и не дождался, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, наблюдать можно было лишь «полуробкие замечания, отретушированные намёки и абстрактные пожелания».
Захарова предложила ОБСЕ более чётко заявить о неприемлемости подавления свободы СМИ на Украине
  • Reuters

Как отметила дипломат, удручающее положение дел со свободой слова и правами журналистов на Украине, до которого довели свою страну киевские власти, давно заслуживало адресной реакции наделённого соответствующими полномочиями международного чиновника.

В своей публикации Захарова прокомментировала высказывание главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина «имеет большой опыт и прилагает системные усилия в сфере противодействия дезинформации внутри государства и на международной арене».

«Опыт, действительно, немалый. Особенно если учитывать применяемые Киевом крайне примечательные методы борьбы с тем, что там принято называть «дезинформацией», — рассказала она.

Захарова напомнила, что на Украине «в ход идёт всё»: от закрытия телеканалов («112 Украина», NewsOne и ZIK) до прямого вмешательства спецслужб в работу СМИ «с раздачей методичек», неприкрытого давления, вплоть до угроз «с переходом к физическому насилию, со стороны радикалов-неонацистов». 

Она также привела в пример блокировки и запреты на Украине не вписывающихся в мейнстрим ресурсов, среди которых в том числе «Первый канал», «НТВ», ВГТРК, МИА «Россия Сегодня», «Спас ТВ» и другие. К этой же проблеме дипломат отнесла запрет на доступ к 468 российским сайтам и платформам соцсетей на украинской территории.

«Требуется своевременно, полно и откровенно реагировать на вопиющую практику подавления свободы слова. И конечно, очень странно на общем фоне положения дел со СМИ и свободой прессы в этой стране выглядят слова Рибейру о «приверженности Украины демократическим ценностям». Возможно, она имела в виду Киевскую Русь?» — заключила Захарова.

Представитель министерства выразила мнение, что, возможно, ОБСЕ стоит «более чётко артикулировать неприемлемость такой политики», а не просто «желать успехов» в поиске «правильных методов борьбы с дезинформацией».

В мае МИД России заявил, что ситуация с ущемлением свободы СМИ остаётся тяжёлой на Украине и стремительно ухудшается в странах Прибалтики. Там подчеркнули, что на Украине «законодательно закрепляются дискриминация СМИ и цензура».

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