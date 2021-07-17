Башар Асад принёс присягу после победы на выборах президента Сирии

Башар Асад, вновь избранный президентом Сирии, принёс конституционную присягу перед председателем и депутатами Народного совета. Об этом сообщает агентство SANA.

На мероприятии присутствовали политические, партийные и религиозные деятели, представители СМИ, научных, культурных, спортивных и общественных кругов, а также члены семей погибших и раненых.

Как уточняет ТАСС, срок президентских полномочий по Конституции 2012 года составляет семь лет.

26 мая в Сирии прошли президентские выборы. Явка на них составила 78,64%. Победу одержал действующий глава государства Башар Асад, за которого проголосовали 95,1% избирателей.

Глава МИД Сирии Фейсал аль-Микдад в беседе с RT заявил, что выборы в САР прошли намного лучше, чем выборы в США.