Башар Асад принёс присягу после победы на выборах президента Сирии

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Башар Асад, вновь избранный президентом Сирии, принёс конституционную присягу перед председателем и депутатами Народного совета. Об этом сообщает агентство SANA.
Башар Асад принёс присягу после победы на выборах президента Сирии
  • © SANA
  • AFP

На мероприятии присутствовали политические, партийные и религиозные деятели, представители СМИ, научных, культурных, спортивных и общественных кругов, а также члены семей погибших и раненых.

Как уточняет ТАСС, срок президентских полномочий по Конституции 2012 года составляет семь лет.

26 мая в Сирии прошли президентские выборы. Явка на них составила 78,64%. Победу одержал действующий глава государства Башар Асад, за которого проголосовали 95,1% избирателей.

Глава МИД Сирии Фейсал аль-Микдад в беседе с RT заявил, что выборы в САР прошли намного лучше, чем выборы в США.

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