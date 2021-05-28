В МИД России прокомментировали итоги выборов в Сирии

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали итоги выборов в Сирии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что 26 мая в Сирии состоялись очередные президентские выборы.

Как отметили в ведомстве, «голосование было организовано в соответствии с положениями действующей Конституции 2012 года и нормами национального законодательства».

Сообщается, что «всего в выборах приняли участие 14,2 млн сирийцев, явка составила 78,64%».

В министерстве рассказали, что для мониторинга избирательного процесса в Сирии находились наблюдатели из ряда стран, в том числе представительная российская делегация в составе членов Совета Федерации, Госдумы и Общественной палаты.

«По итогам выборов уверенную победу одержал действующий глава государства Башар Асад, который получил поддержку 95,1% участвовавших в голосовании избирателей. Его конкуренты на выборах — представитель оппозиции Махмуд Мараи и бывший государственный министр и депутат сирийского парламента Абдалла Абдалла — получили 3,3% и 1,5% голосов соответственно», — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что рассматривают состоявшиеся выборы как суверенное дело САР и «важный шаг на пути укрепления её внутренней стабильности».

«Исходим из того, что интересам всех сирийцев отвечает обеспечение нормального функционирования государственных институтов на основе законодательства САР, тем более в условиях продолжающейся вооружённой борьбы с террористами. В связи с этим расцениваем прозвучавшие из некоторых западных столиц заявления о нелегитимности состоявшихся выборов ещё до их проведения как элемент грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела Сирии с целью её дестабилизации», — сообщили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что «никто не вправе диктовать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства».

«Россия, в свою очередь, намерена и далее проводить твёрдую линию в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР, а также оказывать ей всестороннее содействие в восстановлении разрушенной социально-экономической инфраструктуры и ликвидации других негативных последствий затянувшегося конфликта. Будем продолжать наши усилия, нацеленные на продвижение политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН», — добавили в МИД.

Ранее сообщалось, что Башар Асад одержал победу на президентских выборах в стране, набрав 95,1% голосов избирателей.