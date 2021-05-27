Асад одержал победу на президентских выборах в Сирии

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Действующий президент Сирии Башар Асад одержал победу на президентских выборах в стране, набрав 95,1% голосов избирателей.
Асад одержал победу на президентских выборах в Сирии
  • Reuters

Об этом заявил председатель Народного совета (парламента) Сирии Хаммуда Саббаг, передаёт SANA.

«Победу на выборах одержал действующий президент Башар Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей», — приводит слова Саббага ТАСС.

Отмечается, что явка составила 78%, в выборах приняли участие более 14 млн граждан.

Ранее сообщалось, что 26 мая голосование на президентских выборах в Сирии было решено продлить на пять часов из-за высокой явки.

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