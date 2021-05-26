Выборы президента САР решено продлить на пять часов из-за высокой явки

Голосование на президентских выборах в Сирии решено продлить на пять часов из-за высокой явки, заявили в высшем судебном избирательном комитете республики.

«Время голосования продлено на пять часов на всех избирательных участках в провинциях из-за высокой явки», — приводит сообщение агентство SANA.

В стране работают более 12 тыс. избирательных участков. Голосование должно было завершиться в 19:00.

На пост президента, помимо действующего главы государства Башара Асада, претендуют Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и бывший депутат от Социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.