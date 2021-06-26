Глава МИД Сирии сравнил сирийские и американские выборы

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Глава МИД Сирии Фейсал аль-Микдад в беседе с RT заявил, что выборы в САР прошли намного лучше, чем выборы в США.
Глава МИД Сирии сравнил сирийские и американские выборы
  • Reuters

«Вы видели, весь мир видел, что наши выборы прошли лучше, чем в США, когда люди атаковали конгресс, а на тот момент ещё действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп даже не признавал результатов этих выборов», — заявил он.

Как отметил министр, то, что США и их европейские союзники заявили о непризнании выборов в Сирии, на которых одержал победу Башар Асад, не имеет никакого значения. В САР не ждут, что США легитимизируют нового президента, так как это уже сделал сирийский народ.

Глава МИД Сирии добавил, что весь мир видел, как шёл избирательный процесс и что «миллионы сирийцев шли голосовать на избирательные участки как в Сирии, так и за её пределами».

26 мая в Сирии прошли президентские выборы. Явка на них составила 78,64%. Победу одержал действующий глава государства Башар Асад, за которого проголосовали 95,1% избирателей.

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