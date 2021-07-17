На юге Афганистана убит фотокорреспондент Даниш Сиддикуи

Фотожурналист Reuters, лауреат Пулицеровской премии Даниш Сиддикуи был убит на юге Афганистана.

Об этом сообщает Тhe Guardian.

По информации издания, иностранный журналист находился в приграничном городе Спин-Болдак, где попал под огонь боевиков «Талибана»*. Об этом агентству рассказал афганский командир.

Перед смертью в пятницу, 16 июля, Сиддикуи сообщил редакции Reuters о том, что был ранен осколком в руку во время боёв, получил медицинскую помощь, а талибы решили отступить. По словам афганского военного, журналист беседовал с владельцем одного из магазинов в тот момент, когда боевики вновь атаковали.

На прошлой неделе талибы заявили о захвате 162 районов Афганистана. Всего их в республике 398.

По словам посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова, с тех пор как США и НАТО начали выводить из Афганистана свой контингент, карта республики серьёзно перекроилась.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

