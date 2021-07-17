В Вашингтоне стёрли надпись у посольства Кубы с орфографической ошибкой
- Reuters
- © Kevin Fogarty
По информации новостного агентства, сотрудники городских служб приехали к зданию посольства, чтобы стереть надпись, уже после полудня. На асфальте всё ещё видны следы краски, однако слов Cuba libre (с исп. «Свободу Кубе». — RT) там уже нет.
Неизвестные нанесли на проезжей части улицы в Вашингтоне, где расположено посольство Кубы, лозунг «Свободу Кубе», содержащий орфографическую ошибку.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее призвал кубинских коммунистов в случае беспорядков выйти на улицы и противостоять возможным выступлениям против властей.