Туристы из Франции обязаны будут соблюдать карантин в Англии после вакцинации

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Власти Великобритании обязали прибывающих из Франции в Англию соблюдать карантин даже при условии прохождения полного курса вакцинации от COVID-19.
Туристы из Франции обязаны будут соблюдать карантин в Англии после вакцинации
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

«Прибывающие из Франции в Англию должны продолжать соблюдать десятидневный карантин дома или в другом месте, даже если они полностью вакцинированы против COVID-19», — говорится в публикации.

Соответствующие меры коснутся тех, кто пребывал на территории Франции на протяжении десяти дней до приезда в Великобританию. Необходимость введения ограничений объясняется распространением во Франции штамма «бета» коронавируса.

Британские медики ранее раскритиковали решение властей ослабить коронавирусные ограничения в стране 19 июля, назвав этот шаг безответственным и откровенно опасным.

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