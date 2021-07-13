Британские медики раскритиковали решение властей ослабить ковид-ограничения

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В Британской медицинской ассоциации назвали безответственным и откровенно опасным решение властей ослабить коронавирусные ограничения в стране 19 июля.
Британские медики раскритиковали решение властей ослабить ковид-ограничения
  • Reuters

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Безответственно и откровенно опасно то, что правительство решило продвигать планы по снятию оставшихся ограничений в связи с COVID-19 19 июля. Таким образом правительство отказывается выполнять обещание руководствоваться данными Национальной службы здравоохранения Англии», — сказал председатель Британской медицинской ассоциации доктор Чаанд Нагпол.

По мнению специалиста, отмена коронавирусных ограничений на будущей неделе, когда большая часть населения страны ещё не пройдёт полную вакцинацию, предоставит возможность вирусу укрепиться.

Он сослался на данные опроса организации среди медиков, согласно которому 90% врачей считают, что ношение маски обязательно в общественном транспорте, а ещё 75% поддерживают обязательное социальное дистанцирование.

По состоянию на понедельник, 12 июля, в Великобритании коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 34 471 человека. Общее число зарегистрированных в стране случаев заболевания коронавирусной инфекцией превышает 5,1 млн.

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