На западе Германии объявили режим военной катастрофы из-за наводнения

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Минобороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнения. Об этом сообщил представитель ведомства.
На западе Германии объявили режим военной катастрофы из-за наводнения
  • Reuters

«Это значит, что органы, принимающие решения, будут вынесены вперёд, точнее, именно туда, где они необходимы», — приводит его слова Die Welt.

Например, отметил он, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если он появится в наличии.

Как уточняет издание, в настоящее время в устранении последствий бедствия задействованы 900 солдат бундесвера.

По последним данным, число жертв наводнения на западе ФРГ возросло до 103. Около 1,3 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

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