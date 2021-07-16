На западе Германии объявили режим военной катастрофы из-за наводнения
- Reuters
«Это значит, что органы, принимающие решения, будут вынесены вперёд, точнее, именно туда, где они необходимы», — приводит его слова Die Welt.
Например, отметил он, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если он появится в наличии.
Как уточняет издание, в настоящее время в устранении последствий бедствия задействованы 900 солдат бундесвера.
По последним данным, число жертв наводнения на западе ФРГ возросло до 103. Около 1,3 тыс. человек числятся пропавшими без вести.