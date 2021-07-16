В Германии 165 тысяч человек остаются без света

Вследствие масштабных наводнений, вызванных ливнями, без электричества в Германии остаются 165 тыс. человек.

«Согласно оценкам, в западной части (Германии. — RT) сейчас около 165 тыс. потребителей остаются без электричества», — передаёт ТАСС сообщение крупнейшей энергетической компания ФРГ E-on.

Отмечается, что некоторые линии электропередачи были повреждены наводнением, некоторые отключены специально.

В ночь на 15 июля потоки воды полностью смыли шесть домов в городе Айфель административного района Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Ранее стало известно, что число погибших в результате наводнения в ФРГ выросло до 58.

Власти ФРГ заявили об 1,3 тысячах пропавших без вести из-за наводнения.