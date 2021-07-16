В Кремле назвали условие признания иностранных вакцин в России

Для одобрения иностранных вакцин против коронавирусной инфекции в России нужны встречные шаги со стороны Запада, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он назвал непризнание препаратов большой проблемой. По его словам, это «тот вопрос, на который вместе с международными партнёрами предстоит найти ответ».

«Конечно, здесь необходимо встречное движение. Мы не можем просто ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Песков заявил, что российская вакцина будет признана в Евросоюзе, если на пути к её регистрации будут убраны причины политического, искусственного характера.

В начале июля сообщалось, что Минздрав получил письмо ЕС с предложением о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19 и готов его обсуждать.