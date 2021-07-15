Псаки пообещала уточнить данные о встрече России и США по кибербезопасности
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«Встреча, по моей информации, была вчера. Но я подтвержу дважды эту информацию», — сказала она.
Так Псаки ответила на вопрос о том, какие перспективы есть у работы США и России в этом направлении и какие решения уже были приняты.
В июне сообщалось, что лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин в рамках переговоров в Женеве «достигли понимания о целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности».
8 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Вашингтоне пока не дали однозначного ответа на инициативу Москвы начать диалог по кибербезопасности.