Псаки пообещала уточнить данные о встрече России и США по кибербезопасности

Встреча группы специалистов России и США по вопросам кибербезопасности, вероятно, состоялась накануне, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга. Она пообещала уточнить эту информацию.

«Встреча, по моей информации, была вчера. Но я подтвержу дважды эту информацию», — сказала она.

Так Псаки ответила на вопрос о том, какие перспективы есть у работы США и России в этом направлении и какие решения уже были приняты.

В июне сообщалось, что лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин в рамках переговоров в Женеве «достигли понимания о целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности».

8 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Вашингтоне пока не дали однозначного ответа на инициативу Москвы начать диалог по кибербезопасности.