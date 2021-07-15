Россия и США будут сотрудничать в реализации климатических проектов

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Россия и США намерены сотрудничать в вопросах климата, по мониторингу выбросов, Арктики, энергоэффективности и реализации совместных проектов.
Россия и США будут сотрудничать в реализации климатических проектов
  • Reuters

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Москве спецпосланника президента США по вопросам климата Джона Керри и спецпредставителя президента России по климату Руслана Эдельгериева.

Как сообщает РИА Новости, в заявлении отмечается, что Россия и США намерены сотрудничать на двусторонней основе по ряду проблем, связанных с климатом.

Также сообщается, что Россия надеется нарастить сотрудничество с США по климату после встречи Керри и Эдельгериева.

В аппарате Эдельгериева добавили, что правительство России должно до 1 октября 2021 года представить дорожную карту по снижению выбросов парниковых газов к 2050 году до уровня ниже, чем в Евросоюзе.

Ранее Керри назвал продуктивными переговоры со своим российским коллегой Эдельгериевым.

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