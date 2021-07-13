Керри назвал продуктивными переговоры по климату с российским коллегой

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Спецпосланник американского президента по климату Джон Керри назвал продуктивными переговоры со своим российским коллегой Русланом Эдельгериевым.
Керри назвал продуктивными переговоры по климату с российским коллегой
  • © Julien Mattia/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом он написал в своём Twitter.

«Спасибо моему российскому коллеге — спецпредставителю президента по вопросам климата Руслану Эдельгериеву — за продуктивное обсуждение возможности выработки более амбициозных целей в сфере климата», — написал Керри.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает важным и позитивным сигналом визит Керри в Москву.

Также российский министр заявил, что Москва придаёт большое значение проблемам, связанным с глобальным изменением климата.

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