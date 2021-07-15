Регулятор заявил, что процесс оценки «Спутника V» в ЕС продолжается

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Процесс постепенной экспертизы в отношении российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) продолжается.
Регулятор заявил, что процесс оценки «Спутника V» в ЕС продолжается
  • РИА Новости

«Вакцина «Спутник V» в настоящее время проходит в ЕМА процедуру постепенной экспертизы (rolling review), и этот процесс продлится, пока не будет собрано достаточно доказательств для подачи заявки на регистрацию», — сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что одобрению российской вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом мешает западное фармацевтическое лобби.

В фонде отметили, что тесно работают с ЕМА с целью продвижения препарата в Европе.

13 июля также сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и крупнейший в мире производитель вакцин Serum Institute of India начнут производство российской вакцины от коронавируса на предприятиях компании в сентябре.

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