В РФПИ заявили, что продвижению «Спутника V» в ЕС мешает фармацевтическое лобби

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что одобрению российской вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом мешает западное фармацевтическое лобби.

«Вакцина («Спутник V». — RT) может подвергаться нападкам со стороны западного фармацевтического лобби», — прокомментировали ситуацию URA.RU в РФПИ.

В фонде отметили, что тесно работают с Европейским агентством лекарственных средств с целью продвижения препарата в Европе.

При этом в РФПИ назвали ложной и неточной информацию, опубликованную Reuters со ссылкой на источники, о том, что «Спутник V» не признают в ЕС из-за нехватки данных о клинических испытаниях.

Ранее сообщалось, что РФПИ договорился о сотрудничестве с крупнейшим мировым производителем вакцин.

Также стало известно, что «Спутник V» подтвердил эффективность против новых штаммов коронавируса.