В РФПИ заявили, что продвижению «Спутника V» в ЕС мешает фармацевтическое лобби
- РИА Новости
«Вакцина («Спутник V». — RT) может подвергаться нападкам со стороны западного фармацевтического лобби», — прокомментировали ситуацию URA.RU в РФПИ.
В фонде отметили, что тесно работают с Европейским агентством лекарственных средств с целью продвижения препарата в Европе.
При этом в РФПИ назвали ложной и неточной информацию, опубликованную Reuters со ссылкой на источники, о том, что «Спутник V» не признают в ЕС из-за нехватки данных о клинических испытаниях.
Ранее сообщалось, что РФПИ договорился о сотрудничестве с крупнейшим мировым производителем вакцин.
Также стало известно, что «Спутник V» подтвердил эффективность против новых штаммов коронавируса.