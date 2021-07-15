Эксперт объяснил цель выделения США $5 млн на работу с молодёжью в Армении

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Анастасия Белоусова
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT объяснил цель выделения Агентством США по международному развитию (USAID) $5 млн на вовлечение молодёжи Армении «в продвижение демократических принципов и практик в обществе».
Эксперт объяснил цель выделения США $5 млн на работу с молодёжью в Армении
  • © REUTERS / Artem Mikryukov

«Во-первых, США всегда работают с молодёжью. Это, между прочим, один из принципов «цветных революций». Студенты, молодёжь, школьники. И один из принципов работы за рубежом — в связи с тем, что если это не «цветная революция», то подготовка будущих кадров», — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что США преследуют две цели такой работы с молодёжью.

«Одна цель — политическая. Возможны последствия в той или иной стране. Вторая цель связана с «охотой за головами», то есть с «утечкой мозгов». Они потом лучшим предоставляют возможность учиться в США, затем, если они показали выдающиеся успехи в учёбе, они их оставляют работать. Так что это «утечка мозгов», получение ведущих специалистов в нужных областях», — заключил Рогулёв.

Ранее стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) готово выделить $5 млн на вовлечение молодёжи Армении «в продвижение демократических принципов и практик в обществе». 

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