Эксперт объяснил цель выделения США $5 млн на работу с молодёжью в Армении
- © REUTERS / Artem Mikryukov
«Во-первых, США всегда работают с молодёжью. Это, между прочим, один из принципов «цветных революций». Студенты, молодёжь, школьники. И один из принципов работы за рубежом — в связи с тем, что если это не «цветная революция», то подготовка будущих кадров», — подчеркнул эксперт.
Он уточнил, что США преследуют две цели такой работы с молодёжью.
«Одна цель — политическая. Возможны последствия в той или иной стране. Вторая цель связана с «охотой за головами», то есть с «утечкой мозгов». Они потом лучшим предоставляют возможность учиться в США, затем, если они показали выдающиеся успехи в учёбе, они их оставляют работать. Так что это «утечка мозгов», получение ведущих специалистов в нужных областях», — заключил Рогулёв.
Ранее стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) готово выделить $5 млн на вовлечение молодёжи Армении «в продвижение демократических принципов и практик в обществе».